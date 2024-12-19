Puff The Dragon 價格 (PUFF)
今天 Puff The Dragon (PUFF) 的實時價格爲 0.120429 USD。目前其市值爲 $ 106.93M USD。PUFF 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Puff The Dragon 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 488.83K USD
- Puff The Dragon 當天價格變化爲 -1.18%
- 其循環供應量爲 888.89M USD
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今天內，Puff The Dragon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0014465187951608。
在過去30天內，Puff The Dragon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0339295219。
在過去60天內，Puff The Dragon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0757818751。
在過去90天內，Puff The Dragon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.063060153515333726。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0014465187951608
|-1.18%
|30天
|$ +0.0339295219
|+28.17%
|60天
|$ +0.0757818751
|+62.93%
|90天
|$ +0.063060153515333726
|+109.92%
Puff The Dragon 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.08%
-1.18%
-7.85%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
## What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz ## How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6. ### Who Are the Founders of PUFF? Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities. ### Where Can I Buy PUFF? The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz
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|1 PUFF 兌換 AUD
A$0.19148211
|1 PUFF 兌換 GBP
￡0.09513891
|1 PUFF 兌換 EUR
€0.11561184
|1 PUFF 兌換 USD
$0.120429
|1 PUFF 兌換 MYR
RM0.5419305
|1 PUFF 兌換 TRY
₺4.22344503
|1 PUFF 兌換 JPY
¥18.87483717
|1 PUFF 兌換 RUB
₽12.47885298
|1 PUFF 兌換 INR
₹10.2485079
|1 PUFF 兌換 IDR
Rp1,974.24558576
|1 PUFF 兌換 PHP
₱7.11374103
|1 PUFF 兌換 EGP
￡E.6.1298361
|1 PUFF 兌換 BRL
R$0.75147696
|1 PUFF 兌換 CAD
C$0.17221347
|1 PUFF 兌換 BDT
৳14.39246979
|1 PUFF 兌換 NGN
₦187.00094691
|1 PUFF 兌換 UAH
₴5.05560942
|1 PUFF 兌換 VES
Bs6.02145
|1 PUFF 兌換 PKR
Rs33.51659499
|1 PUFF 兌換 KZT
₸63.18307485
|1 PUFF 兌換 THB
฿4.16082195
|1 PUFF 兌換 TWD
NT$3.92959827
|1 PUFF 兌換 CHF
Fr0.10718181
|1 PUFF 兌換 HKD
HK$0.93573333
|1 PUFF 兌換 MAD
.د.م1.20790287