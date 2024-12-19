Puff The Dragon 圖標

Puff The Dragon 價格 (PUFF)

USD

Puff The Dragon (PUFF) 實時價格圖表

$0.120386
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-1.20%(1D)

今天 Puff The Dragon (PUFF) 的價格

今天 Puff The Dragon (PUFF) 的實時價格爲 0.120429 USD。目前其市值爲 $ 106.93M USD。PUFF 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Puff The Dragon 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 488.83K USD
- Puff The Dragon 當天價格變化爲 -1.18%
- 其循環供應量爲 888.89M USD

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Puff The Dragon (PUFF) 價格表現 USD

今天內，Puff The Dragon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0014465187951608
在過去30天內，Puff The Dragon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0339295219
在過去60天內，Puff The Dragon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0757818751
在過去90天內，Puff The Dragon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.063060153515333726

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0014465187951608-1.18%
30天$ +0.0339295219+28.17%
60天$ +0.0757818751+62.93%
90天$ +0.063060153515333726+109.92%

Puff The Dragon (PUFF) 價格分析

Puff The Dragon 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.119857
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$ 0.123391
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$ 0.330448
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+0.08%

-1.18%

-7.85%

Puff The Dragon (PUFF) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 106.93M
$ 106.93M$ 106.93M

$ 488.83K
$ 488.83K$ 488.83K

888.89M
888.89M 888.89M

什麼是Puff The Dragon (PUFF)

## What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz ## How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6. ### Who Are the Founders of PUFF? Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities. ### Where Can I Buy PUFF? The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz

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Puff The Dragon (PUFF) 資源

官網

大家還在問：關於 Puff The Dragon (PUFF) 的其他問題

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PUFF 兌換爲當地貨幣

1 PUFF 兌換 AUD
A$0.19148211
1 PUFF 兌換 GBP
0.09513891
1 PUFF 兌換 EUR
0.11561184
1 PUFF 兌換 USD
$0.120429
1 PUFF 兌換 MYR
RM0.5419305
1 PUFF 兌換 TRY
4.22344503
1 PUFF 兌換 JPY
¥18.87483717
1 PUFF 兌換 RUB
12.47885298
1 PUFF 兌換 INR
10.2485079
1 PUFF 兌換 IDR
Rp1,974.24558576
1 PUFF 兌換 PHP
7.11374103
1 PUFF 兌換 EGP
￡E.6.1298361
1 PUFF 兌換 BRL
R$0.75147696
1 PUFF 兌換 CAD
C$0.17221347
1 PUFF 兌換 BDT
14.39246979
1 PUFF 兌換 NGN
187.00094691
1 PUFF 兌換 UAH
5.05560942
1 PUFF 兌換 VES
Bs6.02145
1 PUFF 兌換 PKR
Rs33.51659499
1 PUFF 兌換 KZT
63.18307485
1 PUFF 兌換 THB
฿4.16082195
1 PUFF 兌換 TWD
NT$3.92959827
1 PUFF 兌換 CHF
Fr0.10718181
1 PUFF 兌換 HKD
HK$0.93573333
1 PUFF 兌換 MAD
.د.م1.20790287