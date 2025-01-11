pufETH 價格 (PUFETH)
今天 pufETH (PUFETH) 的實時價格爲 3,343.2 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。PUFETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
pufETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.82M USD
- pufETH 當天價格變化爲 -0.66%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，pufETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -22.448613839654。
在過去30天內，pufETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -563.8356948000。
在過去60天內，pufETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -6.1835827200。
在過去90天內，pufETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +859.5471110179908。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -22.448613839654
|-0.66%
|30天
|$ -563.8356948000
|-16.86%
|60天
|$ -6.1835827200
|-0.18%
|90天
|$ +859.5471110179908
|+34.61%
pufETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.04%
-0.66%
-9.74%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Puffer operates as a decentralized native liquid restaking protocol native to its ecosystem. Prior to its mainnet launch, pufETH serves as a yield-generating token, mirroring the yield of wstETH, while also providing users the opportunity to accumulate both Puffer and EigenLayer points.
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|1 PUFETH 兌換 AUD
A$5,415.984
|1 PUFETH 兌換 GBP
￡2,707.992
|1 PUFETH 兌換 EUR
€3,242.904
|1 PUFETH 兌換 USD
$3,343.2
|1 PUFETH 兌換 MYR
RM15,010.968
|1 PUFETH 兌換 TRY
₺118,416.144
|1 PUFETH 兌換 JPY
¥527,122.344
|1 PUFETH 兌換 RUB
₽339,769.416
|1 PUFETH 兌換 INR
₹288,150.408
|1 PUFETH 兌換 IDR
Rp54,806,548.608
|1 PUFETH 兌換 PHP
₱197,248.8
|1 PUFETH 兌換 EGP
￡E.168,931.896
|1 PUFETH 兌換 BRL
R$20,460.384
|1 PUFETH 兌換 CAD
C$4,814.208
|1 PUFETH 兌換 BDT
৳407,803.536
|1 PUFETH 兌換 NGN
₦5,183,230.416
|1 PUFETH 兌換 UAH
₴141,350.496
|1 PUFETH 兌換 VES
Bs177,189.6
|1 PUFETH 兌換 PKR
Rs930,980.904
|1 PUFETH 兌換 KZT
₸1,764,206.64
|1 PUFETH 兌換 THB
฿115,942.176
|1 PUFETH 兌換 TWD
NT$110,693.352
|1 PUFETH 兌換 CHF
Fr3,042.312
|1 PUFETH 兌換 HKD
HK$26,010.096
|1 PUFETH 兌換 MAD
.د.م33,565.728