pufETH 圖標

pufETH 價格 (PUFETH)

USD

pufETH (PUFETH) 實時價格圖表

$3,343.2
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-0.60%(1D)

今天 pufETH (PUFETH) 的價格

今天 pufETH (PUFETH) 的實時價格爲 3,343.2 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。PUFETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
pufETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.82M USD
- pufETH 當天價格變化爲 -0.66%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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pufETH (PUFETH) 價格表現 USD

今天內，pufETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -22.448613839654
在過去30天內，pufETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -563.8356948000
在過去60天內，pufETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -6.1835827200
在過去90天內，pufETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +859.5471110179908

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -22.448613839654-0.66%
30天$ -563.8356948000-16.86%
60天$ -6.1835827200-0.18%
90天$ +859.5471110179908+34.61%

pufETH (PUFETH) 價格分析

pufETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3,297.51
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$ 3,421.79
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$ 4,182.37
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-0.04%

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-9.74%

pufETH (PUFETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 1.82M
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什麼是pufETH (PUFETH)

Puffer operates as a decentralized native liquid restaking protocol native to its ecosystem. Prior to its mainnet launch, pufETH serves as a yield-generating token, mirroring the yield of wstETH, while also providing users the opportunity to accumulate both Puffer and EigenLayer points.

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pufETH (PUFETH) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 pufETH (PUFETH) 的其他問題

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PUFETH 兌換爲當地貨幣

1 PUFETH 兌換 AUD
A$5,415.984
1 PUFETH 兌換 GBP
2,707.992
1 PUFETH 兌換 EUR
3,242.904
1 PUFETH 兌換 USD
$3,343.2
1 PUFETH 兌換 MYR
RM15,010.968
1 PUFETH 兌換 TRY
118,416.144
1 PUFETH 兌換 JPY
¥527,122.344
1 PUFETH 兌換 RUB
339,769.416
1 PUFETH 兌換 INR
288,150.408
1 PUFETH 兌換 IDR
Rp54,806,548.608
1 PUFETH 兌換 PHP
197,248.8
1 PUFETH 兌換 EGP
￡E.168,931.896
1 PUFETH 兌換 BRL
R$20,460.384
1 PUFETH 兌換 CAD
C$4,814.208
1 PUFETH 兌換 BDT
407,803.536
1 PUFETH 兌換 NGN
5,183,230.416
1 PUFETH 兌換 UAH
141,350.496
1 PUFETH 兌換 VES
Bs177,189.6
1 PUFETH 兌換 PKR
Rs930,980.904
1 PUFETH 兌換 KZT
1,764,206.64
1 PUFETH 兌換 THB
฿115,942.176
1 PUFETH 兌換 TWD
NT$110,693.352
1 PUFETH 兌換 CHF
Fr3,042.312
1 PUFETH 兌換 HKD
HK$26,010.096
1 PUFETH 兌換 MAD
.د.م33,565.728