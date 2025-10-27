PudgyStrategy（PUDGYSTR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00276495 $ 0.00276495 $ 0.00276495 24H最低價 $ 0.00331637 $ 0.00331637 $ 0.00331637 24H最高價 24H最低價 $ 0.00276495$ 0.00276495 $ 0.00276495 24H最高價 $ 0.00331637$ 0.00331637 $ 0.00331637 歷史最高 $ 0.0254713$ 0.0254713 $ 0.0254713 最低價 $ 0.00127487$ 0.00127487 $ 0.00127487 漲跌幅（1H） +1.24% 漲跌幅（1D） +18.12% 漲跌幅（7D） -10.76% 漲跌幅（7D） -10.76%

PudgyStrategy（PUDGYSTR）目前實時價格為 $0.00328799。過去 24 小時內，PUDGYSTR 的交易價格在 $ 0.00276495 至 $ 0.00331637 之間波動，市場活躍度顯著。PUDGYSTR 的歷史最高價為 $ 0.0254713，歷史最低價為 $ 0.00127487。

從短期表現來看，PUDGYSTR 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.24%，過去 24 小時內變動為 +18.12%，過去 7 天內累計變動為 -10.76%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

PudgyStrategy（PUDGYSTR）市場資訊

市值 $ 3.28M$ 3.28M $ 3.28M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 3.28M$ 3.28M $ 3.28M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

PudgyStrategy 的目前市值為 $ 3.28M, 它過去 24 小時的交易量為 --。PUDGYSTR 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.28M。