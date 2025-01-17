今天 PUCCA ($PUCCA) 的價格

今天 PUCCA ($PUCCA) 的實時價格爲 0.00407732 USD。目前其市值爲 $ 3.36M USD。$PUCCA 兌換 USD 的價格爲實時更新。

PUCCA 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 105.52K USD

- PUCCA 當天價格變化爲 +5.38%

- 其循環供應量爲 840.00M USD

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