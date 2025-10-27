Pubhouse Dominance Index（PUB）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00052345 24H最高價 $ 0.00086699 歷史最高 $ 0.00208552 最低價 $ 0.00015335 漲跌幅（1H） +1.31% 漲跌幅（1D） +1.65% 漲跌幅（7D） +70.85%

Pubhouse Dominance Index（PUB）目前實時價格為 $0.00064461。過去 24 小時內，PUB 的交易價格在 $ 0.00052345 至 $ 0.00086699 之間波動，市場活躍度顯著。PUB 的歷史最高價為 $ 0.00208552，歷史最低價為 $ 0.00015335。

從短期表現來看，PUB 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.31%，過去 24 小時內變動為 +1.65%，過去 7 天內累計變動為 +70.85%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Pubhouse Dominance Index（PUB）市場資訊

市值 $ 629.37K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 629.37K 流通量 976.36M 總供應量 976,356,575.6333656

Pubhouse Dominance Index 的目前市值為 $ 629.37K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PUB 的流通量為 976.36M，總供應量是 976356575.6333656，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 629.37K。