Pubhouse 今日價格

Pubhouse (PUB) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 9.11%。目前 PUB 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PUB。

Pubhouse 目前市值在 $ 25,472 排名第 #-，流通供應量為 999.98M PUB。過去 24 小時內，PUB 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PUB 在過去一小時內波動了 -0.13%，過去7 天內波動了 +94.87%。過去一天，總交易量達到 --。

Pubhouse（PUB）市場資訊

市值 $ 25.47K$ 25.47K $ 25.47K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 25.47K$ 25.47K $ 25.47K 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 總供應量 999,984,754.015069 999,984,754.015069 999,984,754.015069

Pubhouse 的目前市值為 $ 25.47K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PUB 的流通量為 999.98M，總供應量是 999984754.015069，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 25.47K。