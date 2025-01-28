pSTAKE Staked XPRT 圖標

pSTAKE Staked XPRT 價格 (STKXPRT)

USD

pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) 實時價格圖表

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+0.20%(1D)

今天 pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) 的價格

今天 pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) 的實時價格爲 0.154736 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。STKXPRT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
pSTAKE Staked XPRT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.94K USD
- pSTAKE Staked XPRT 當天價格變化爲 +0.28%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) 價格表現 USD

今天內，pSTAKE Staked XPRT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00042658
在過去30天內，pSTAKE Staked XPRT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0055619700
在過去60天內，pSTAKE Staked XPRT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0127958006
在過去90天內，pSTAKE Staked XPRT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.02757028435676738

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00042658+0.28%
30天$ -0.0055619700-3.59%
60天$ -0.0127958006-8.26%
90天$ -0.02757028435676738-15.12%

pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) 價格分析

pSTAKE Staked XPRT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.151263
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$ 0.157443
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$ 9.54
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-1.22%

+0.28%

-3.48%

pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 1.94K
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什麼是pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT)

stkXPRT is the 1:1 pegged ERC-20 liquid staked representative of Persistence's XPRT token

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) 資源

官網

大家還在問：關於 pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) 的其他問題

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STKXPRT 兌換爲當地貨幣

1 STKXPRT 兌換 AUD
A$0.24603024
1 STKXPRT 兌換 GBP
0.1237888
1 STKXPRT 兌換 EUR
0.1469992
1 STKXPRT 兌換 USD
$0.154736
1 STKXPRT 兌換 MYR
RM0.67929104
1 STKXPRT 兌換 TRY
5.53335936
1 STKXPRT 兌換 JPY
¥24.08620576
1 STKXPRT 兌換 RUB
15.06664432
1 STKXPRT 兌換 INR
13.38775872
1 STKXPRT 兌換 IDR
Rp2,495.74158608
1 STKXPRT 兌換 PHP
9.05360336
1 STKXPRT 兌換 EGP
￡E.7.77703136
1 STKXPRT 兌換 BRL
R$0.91139504
1 STKXPRT 兌換 CAD
C$0.22281984
1 STKXPRT 兌換 BDT
18.8700552
1 STKXPRT 兌換 NGN
239.15841424
1 STKXPRT 兌換 UAH
6.49736464
1 STKXPRT 兌換 VES
Bs8.665216
1 STKXPRT 兌換 PKR
Rs43.14968096
1 STKXPRT 兌換 KZT
79.96601744
1 STKXPRT 兌換 THB
฿5.23471888
1 STKXPRT 兌換 TWD
NT$5.0985512
1 STKXPRT 兌換 CHF
Fr0.1392624
1 STKXPRT 兌換 HKD
HK$1.20384608
1 STKXPRT 兌換 MAD
.د.م1.54271792