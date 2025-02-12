pSTAKE Staked ATOM 圖標

pSTAKE Staked ATOM 價格 (STKATOM)

USD

pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) 實時價格圖表

$6.85
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+3.80%(1D)

今天 pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) 的價格

今天 pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) 的實時價格爲 6.85 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。STKATOM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
pSTAKE Staked ATOM 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 44.54 USD
- pSTAKE Staked ATOM 當天價格變化爲 +3.81%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) 價格表現 USD

今天內，pSTAKE Staked ATOM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.251692
在過去30天內，pSTAKE Staked ATOM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.6614127000
在過去60天內，pSTAKE Staked ATOM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -3.0824705450
在過去90天內，pSTAKE Staked ATOM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.579292726614388

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.251692+3.81%
30天$ -1.6614127000-24.25%
60天$ -3.0824705450-44.99%
90天$ -0.579292726614388-7.79%

pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) 價格分析

pSTAKE Staked ATOM 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 6.59
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$ 6.9
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$ 21.11
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+3.81%

+6.17%

pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 44.54
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什麼是pSTAKE Staked ATOM (STKATOM)

Liquid staking derivative token for ATOM. Users can liquid stake ATOM through pSTAKE and will receive back stkATOM on the Persistence chain.

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pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) 資源

官網

大家還在問：關於 pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) 的其他問題

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STKATOM 兌換爲當地貨幣

1 STKATOM 兌換 AUD
A$10.823
1 STKATOM 兌換 GBP
5.48
1 STKATOM 兌換 EUR
6.576
1 STKATOM 兌換 USD
$6.85
1 STKATOM 兌換 MYR
RM30.551
1 STKATOM 兌換 TRY
246.874
1 STKATOM 兌換 JPY
¥1,043.529
1 STKATOM 兌換 RUB
656.7095
1 STKATOM 兌換 INR
594.3745
1 STKATOM 兌換 IDR
Rp112,295.064
1 STKATOM 兌換 PHP
398.259
1 STKATOM 兌換 EGP
￡E.345.5825
1 STKATOM 兌換 BRL
R$39.456
1 STKATOM 兌換 CAD
C$9.7955
1 STKATOM 兌換 BDT
832.001
1 STKATOM 兌換 NGN
10,269.8625
1 STKATOM 兌換 UAH
285.5765
1 STKATOM 兌換 VES
Bs411
1 STKATOM 兌換 PKR
Rs1,911.2185
1 STKATOM 兌換 KZT
3,466.5795
1 STKATOM 兌換 THB
฿233.5165
1 STKATOM 兌換 TWD
NT$224.954
1 STKATOM 兌換 CHF
Fr6.2335
1 STKATOM 兌換 HKD
HK$53.3615
1 STKATOM 兌換 MAD
.د.م68.7055