pSTAKE Staked ATOM 價格 (STKATOM)
今天 pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) 的實時價格爲 6.85 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。STKATOM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
pSTAKE Staked ATOM 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 44.54 USD
- pSTAKE Staked ATOM 當天價格變化爲 +3.81%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，pSTAKE Staked ATOM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.251692。
在過去30天內，pSTAKE Staked ATOM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.6614127000。
在過去60天內，pSTAKE Staked ATOM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -3.0824705450。
在過去90天內，pSTAKE Staked ATOM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.579292726614388。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.251692
|+3.81%
|30天
|$ -1.6614127000
|-24.25%
|60天
|$ -3.0824705450
|-44.99%
|90天
|$ -0.579292726614388
|-7.79%
pSTAKE Staked ATOM 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
+3.81%
+6.17%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Liquid staking derivative token for ATOM. Users can liquid stake ATOM through pSTAKE and will receive back stkATOM on the Persistence chain.
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|1 STKATOM 兌換 AUD
A$10.823
|1 STKATOM 兌換 GBP
￡5.48
|1 STKATOM 兌換 EUR
€6.576
|1 STKATOM 兌換 USD
$6.85
|1 STKATOM 兌換 MYR
RM30.551
|1 STKATOM 兌換 TRY
₺246.874
|1 STKATOM 兌換 JPY
¥1,043.529
|1 STKATOM 兌換 RUB
₽656.7095
|1 STKATOM 兌換 INR
₹594.3745
|1 STKATOM 兌換 IDR
Rp112,295.064
|1 STKATOM 兌換 PHP
₱398.259
|1 STKATOM 兌換 EGP
￡E.345.5825
|1 STKATOM 兌換 BRL
R$39.456
|1 STKATOM 兌換 CAD
C$9.7955
|1 STKATOM 兌換 BDT
৳832.001
|1 STKATOM 兌換 NGN
₦10,269.8625
|1 STKATOM 兌換 UAH
₴285.5765
|1 STKATOM 兌換 VES
Bs411
|1 STKATOM 兌換 PKR
Rs1,911.2185
|1 STKATOM 兌換 KZT
₸3,466.5795
|1 STKATOM 兌換 THB
฿233.5165
|1 STKATOM 兌換 TWD
NT$224.954
|1 STKATOM 兌換 CHF
Fr6.2335
|1 STKATOM 兌換 HKD
HK$53.3615
|1 STKATOM 兌換 MAD
.د.م68.7055