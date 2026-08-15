pSTAKE Finance 今日價格

pSTAKE Finance (PSTAKE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 PSTAKE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PSTAKE。

pSTAKE Finance 目前市值在 $ 47,627 排名第 #-，流通供應量為 439.65M PSTAKE。過去 24 小時內，PSTAKE 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.21，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PSTAKE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 15.43。

pSTAKE Finance（PSTAKE）市場資訊

市值 $ 47.63K$ 47.63K $ 47.63K 成交量（24H） $ 15.43$ 15.43 $ 15.43 完全稀釋市值 $ 54.17K$ 54.17K $ 54.17K 流通量 439.65M 439.65M 439.65M 總供應量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

pSTAKE Finance 的目前市值為 $ 47.63K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 15.43。PSTAKE 的流通量為 439.65M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 54.17K。