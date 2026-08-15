pSTAKE Finance 價格 (PSTAKE)
pSTAKE Finance (PSTAKE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 PSTAKE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PSTAKE。
pSTAKE Finance 目前市值在 $ 47,627 排名第 #-，流通供應量為 439.65M PSTAKE。過去 24 小時內，PSTAKE 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.21，而歷史最低價為 $ 0。
短期表現方面，PSTAKE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 15.43。
pSTAKE Finance 的目前市值為 $ 47.63K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 15.43。PSTAKE 的流通量為 439.65M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 54.17K。
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今天內，pSTAKE Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去30天內，pSTAKE Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去60天內，pSTAKE Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去90天內，pSTAKE Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅為 --。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ 0
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|60天
|$ 0
|+27.33%
|90天
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在 2040 年，pSTAKE Finance 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --。
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pSTAKE Finance 的即時價格是多少？
pSTAKE Finance 的交易價格為 NT$，過去 24 小時內的價格波動為 --%。此即時數據綜合了多個現貨市場的資訊。
PSTAKE 今日的波動率如何？
PSTAKE 過去 24 小時內的價格波動率為 --%。波動率越高，表示價格變化越迅速；波動率越低，則代表價格越穩定。
pSTAKE Finance 的 24 小時交易區間是多少？
該代幣的價格在 NT$0E-15（最低價）與 NT$0E-15（最高價）之間波動。交易者常以此來評估每日的勢頭與市場強度。
PSTAKE 的交易量有多少？
過去 24 小時內，PSTAKE 的交易額累積達 NT$--，顯示市場對該資產的參與程度。
目前價格與歷史高點和歷史低點相比如何？
歷史最高價為 NT$37.9904613501600000，歷史最低價為 NT$。將當前價格與這些水平比較，有助於交易者理解長期的價格週期。
pSTAKE Finance 的市場流動性有多強？
流動性評分為 --/100，反映訂單簿深度以及在積極交易時的執行便利程度。
PSTAKE 與其他 Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Liquid Staking Governance Tokens,Sui Ecosystem,Base Ecosystem,Coinbase Ventures Portfolio,Proof of Stake (PoS),Blast Ecosystem,Alameda Research Portfolio,DeFiance Capital Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,Galaxy Digital Portfolio,Sequoia Capital Portfolio,Liquid Staking,BTCfi Protocol,Binance Alpha Spotlight,CoinList Launchpad 代幣相比如何？
在 Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Liquid Staking Governance Tokens,Sui Ecosystem,Base Ecosystem,Coinbase Ventures Portfolio,Proof of Stake (PoS),Blast Ecosystem,Alameda Research Portfolio,DeFiance Capital Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,Galaxy Digital Portfolio,Sequoia Capital Portfolio,Liquid Staking,BTCfi Protocol,Binance Alpha Spotlight,CoinList Launchpad 類別中，PSTAKE 展現出具競爭力的表現，其流動性達 NT$--，並持續受到交易者的關注。
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
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