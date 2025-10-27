pSOL（PSOL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 197.25 $ 197.25 $ 197.25 24H最低價 $ 205.15 $ 205.15 $ 205.15 24H最高價 24H最低價 $ 197.25$ 197.25 $ 197.25 24H最高價 $ 205.15$ 205.15 $ 205.15 歷史最高 $ 253.13$ 253.13 $ 253.13 最低價 $ 173.55$ 173.55 $ 173.55 漲跌幅（1H） +0.48% 漲跌幅（1D） +0.50% 漲跌幅（7D） +4.20% 漲跌幅（7D） +4.20%

pSOL（PSOL）目前實時價格為 $200.38。過去 24 小時內，PSOL 的交易價格在 $ 197.25 至 $ 205.15 之間波動，市場活躍度顯著。PSOL 的歷史最高價為 $ 253.13，歷史最低價為 $ 173.55。

從短期表現來看，PSOL 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.48%，過去 24 小時內變動為 +0.50%，過去 7 天內累計變動為 +4.20%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

pSOL（PSOL）市場資訊

市值 $ 529.03K$ 529.03K $ 529.03K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 529.03K$ 529.03K $ 529.03K 流通量 2.65K 2.65K 2.65K 總供應量 2,648.454484038 2,648.454484038 2,648.454484038

pSOL 的目前市值為 $ 529.03K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PSOL 的流通量為 2.65K，總供應量是 2648.454484038，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 529.03K。