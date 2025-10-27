Pryzm（PRYZM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00148798 $ 0.00148798 $ 0.00148798 24H最低價 $ 0.00157007 $ 0.00157007 $ 0.00157007 24H最高價 24H最低價 $ 0.00148798$ 0.00148798 $ 0.00148798 24H最高價 $ 0.00157007$ 0.00157007 $ 0.00157007 歷史最高 $ 0.120383$ 0.120383 $ 0.120383 最低價 $ 0.00127392$ 0.00127392 $ 0.00127392 漲跌幅（1H） +0.04% 漲跌幅（1D） -5.17% 漲跌幅（7D） -24.92% 漲跌幅（7D） -24.92%

Pryzm（PRYZM）目前實時價格為 $0.00148876。過去 24 小時內，PRYZM 的交易價格在 $ 0.00148798 至 $ 0.00157007 之間波動，市場活躍度顯著。PRYZM 的歷史最高價為 $ 0.120383，歷史最低價為 $ 0.00127392。

從短期表現來看，PRYZM 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.04%，過去 24 小時內變動為 -5.17%，過去 7 天內累計變動為 -24.92%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Pryzm（PRYZM）市場資訊

市值 $ 369.04K$ 369.04K $ 369.04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M 流通量 247.91M 247.91M 247.91M 總供應量 1,050,559,241.025681 1,050,559,241.025681 1,050,559,241.025681

Pryzm 的目前市值為 $ 369.04K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PRYZM 的流通量為 247.91M，總供應量是 1050559241.025681，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.56M。