PRXVT by Virtuals 今日價格

PRXVT by Virtuals (PRXVT) 今日實時價格為 $ 0.00165403，過去 24 小時內變化了 0.52%。目前 PRXVT 兌 USD 的匯率為 $ 0.00165403 每 PRXVT。

PRXVT by Virtuals 目前市值在 $ 1,501,413 排名第 #-，流通供應量為 623.96M PRXVT。過去 24 小時內，PRXVT 的交易價格在 $ 0.00159153（低點）和 $ 0.00170915（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0114515，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PRXVT 在過去一小時內波動了 +0.49%，過去7 天內波動了 -8.18%。過去一天，總交易量達到 $ 5.75K。

PRXVT by Virtuals（PRXVT）市場資訊

市值 $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M 成交量（24H） $ 5.75K$ 5.75K $ 5.75K 完全稀釋市值 $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M 流通量 623.96M 623.96M 623.96M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

PRXVT by Virtuals 的目前市值為 $ 1.50M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.75K。PRXVT 的流通量為 623.96M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.65M。