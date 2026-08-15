PRSM AI 今日價格

PRSM AI (PRSM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.23%。目前 PRSM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PRSM。

PRSM AI 目前市值在 $ 15,062.41 排名第 #-，流通供應量為 704.67M PRSM。過去 24 小時內，PRSM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PRSM 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 -12.99%。過去一天，總交易量達到 --。

PRSM AI（PRSM）市場資訊

市值 $ 15.06K$ 15.06K $ 15.06K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 21.16K$ 21.16K $ 21.16K 流通量 704.67M 704.67M 704.67M 總供應量 989,937,482.125917 989,937,482.125917 989,937,482.125917

PRSM AI 的目前市值為 $ 15.06K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PRSM 的流通量為 704.67M，總供應量是 989937482.125917，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.16K。