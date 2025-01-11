PROXI DeFi 圖標

PROXI DeFi 價格 (CREDIT)

USD

PROXI DeFi (CREDIT) 實時價格圖表

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今天 PROXI DeFi (CREDIT) 的價格

今天 PROXI DeFi (CREDIT) 的實時價格爲 0.00230499 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CREDIT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PROXI DeFi 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 14.00 USD
- PROXI DeFi 當天價格變化爲 +0.02%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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PROXI DeFi (CREDIT) 價格表現 USD

今天內，PROXI DeFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，PROXI DeFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003434181
在過去60天內，PROXI DeFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001359084
在過去90天內，PROXI DeFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00013960845536606

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.02%
30天$ -0.0003434181-14.89%
60天$ -0.0001359084-5.89%
90天$ +0.00013960845536606+6.45%

PROXI DeFi (CREDIT) 價格分析

PROXI DeFi 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00229925
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$ 0.00231921
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$ 1.42
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+0.02%

-12.15%

PROXI DeFi (CREDIT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是PROXI DeFi (CREDIT)

PROXI is DeFi 2.0 for Cross Chain Derivative Issuance and Credit Lending. PROXI provides the smartest way to invest derivative assets and earns interests with credit-based high leverage tools through the decentralized secure protocol. CREDIT is the native utility token.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

PROXI DeFi (CREDIT) 資源

官網

大家還在問：關於 PROXI DeFi (CREDIT) 的其他問題

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CREDIT 兌換爲當地貨幣

1 CREDIT 兌換 AUD
A$0.0037340838
1 CREDIT 兌換 GBP
0.0018670419
1 CREDIT 兌換 EUR
0.0022358403
1 CREDIT 兌換 USD
$0.00230499
1 CREDIT 兌換 MYR
RM0.0103494051
1 CREDIT 兌換 TRY
0.0816427458
1 CREDIT 兌換 JPY
¥0.3634277733
1 CREDIT 兌換 RUB
0.2342561337
1 CREDIT 兌換 INR
0.1986670881
1 CREDIT 兌換 IDR
Rp37.7867152656
1 CREDIT 兌換 PHP
0.13599441
1 CREDIT 兌換 EGP
￡E.0.1164711447
1 CREDIT 兌換 BRL
R$0.0141065388
1 CREDIT 兌換 CAD
C$0.0033191856
1 CREDIT 兌換 BDT
0.2811626802
1 CREDIT 兌換 NGN
3.5736103962
1 CREDIT 兌換 UAH
0.0974549772
1 CREDIT 兌換 VES
Bs0.12216447
1 CREDIT 兌換 PKR
Rs0.6418705653
1 CREDIT 兌換 KZT
1.216343223
1 CREDIT 兌換 THB
฿0.0799370532
1 CREDIT 兌換 TWD
NT$0.0763182189
1 CREDIT 兌換 CHF
Fr0.0020975409
1 CREDIT 兌換 HKD
HK$0.0179328222
1 CREDIT 兌換 MAD
.د.م0.0231420996