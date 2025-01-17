ProtonAI 圖標

ProtonAI 價格 (PRAI)

USD

ProtonAI (PRAI) 實時價格圖表

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+4.10%(1D)

今天 ProtonAI (PRAI) 的價格

今天 ProtonAI (PRAI) 的實時價格爲 0.00740377 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。PRAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ProtonAI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 99.63 USD
- ProtonAI 當天價格變化爲 +4.11%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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ProtonAI (PRAI) 價格表現 USD

今天內，ProtonAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00029261
在過去30天內，ProtonAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0012382435
在過去60天內，ProtonAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0012703736
在過去90天內，ProtonAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00029261+4.11%
30天$ -0.0012382435-16.72%
60天$ +0.0012703736+17.16%
90天$ 0--

ProtonAI (PRAI) 價格分析

ProtonAI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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$ 0.894401
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+4.11%

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ProtonAI (PRAI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 99.63
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什麼是ProtonAI (PRAI)

Empower Your Trading: Test Strategies, Compete, and Earn Real Rewards. ProtonAI is an innovative project leveraging the Ethereum Blockchain to offer a variety of trading tools and services.

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ProtonAI (PRAI) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 ProtonAI (PRAI) 的其他問題

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PRAI 兌換爲當地貨幣

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1 PRAI 兌換 GBP
0.0059970537
1 PRAI 兌換 EUR
0.0071816569
1 PRAI 兌換 USD
$0.00740377
1 PRAI 兌換 MYR
RM0.033316965
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1 PRAI 兌換 JPY
¥1.1489170286
1 PRAI 兌換 RUB
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Rp121.3732592688
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