Proof Of Bagwork 今日價格

Proof Of Bagwork (POB) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 22.02%。目前 POB 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 POB。

Proof Of Bagwork 目前市值在 $ 30,498 排名第 #-，流通供應量為 999.84M POB。過去 24 小時內，POB 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00149653，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，POB 在過去一小時內波動了 -0.61%，過去7 天內波動了 -62.13%。過去一天，總交易量達到 --。

Proof Of Bagwork（POB）市場資訊

市值 $ 30.50K$ 30.50K $ 30.50K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 30.50K$ 30.50K $ 30.50K 流通量 999.84M 999.84M 999.84M 總供應量 999,843,760.326165 999,843,760.326165 999,843,760.326165

Proof Of Bagwork 的目前市值為 $ 30.50K, 它過去 24 小時的交易量為 --。POB 的流通量為 999.84M，總供應量是 999843760.326165，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 30.50K。