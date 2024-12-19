Prom 圖標

Prom 價格 (PROM)

USD

Prom (PROM) 實時價格圖表

$5.9
$5.9$5.9
-6.00%(1D)

今天 Prom (PROM) 的價格

今天 Prom (PROM) 的實時價格爲 5.9 USD。目前其市值爲 $ 107.56M USD。PROM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Prom 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.26M USD
- Prom 當天價格變化爲 -6.04%
- 其循環供應量爲 18.25M USD

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Prom (PROM) 價格表現 USD

今天內，Prom 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.379752451769715
在過去30天內，Prom 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2336636000
在過去60天內，Prom 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2856549900
在過去90天內，Prom 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3457909139198355

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.379752451769715-6.04%
30天$ +0.2336636000+3.96%
60天$ +0.2856549900+4.84%
90天$ +0.3457909139198355+6.23%

Prom (PROM) 價格分析

Prom 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 5.63
$ 5.63$ 5.63

$ 6.36
$ 6.36$ 6.36

$ 105.94
$ 105.94$ 105.94

-0.84%

-6.04%

-12.56%

Prom (PROM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 107.56M
$ 107.56M$ 107.56M

$ 6.26M
$ 6.26M$ 6.26M

18.25M
18.25M 18.25M

什麼是Prom (PROM)

Prom is a modular ZkEVM Layer 2 that enables interoperability across various chains, including both EVM and non-EVM compatible networks. Prom submits its proof of transaction to the additional chains on top of the chosen Settlement chain, building the bridge between ecosystems.

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Prom (PROM) 資源

官網

大家還在問：關於 Prom (PROM) 的其他問題

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PROM 兌換爲當地貨幣

1 PROM 兌換 AUD
A$9.381
1 PROM 兌換 GBP
4.661
1 PROM 兌換 EUR
5.664
1 PROM 兌換 USD
$5.9
1 PROM 兌換 MYR
RM26.55
1 PROM 兌換 TRY
206.913
1 PROM 兌換 JPY
¥925.179
1 PROM 兌換 RUB
610.296
1 PROM 兌換 INR
502.09
1 PROM 兌換 IDR
Rp96,721.296
1 PROM 兌換 PHP
348.513
1 PROM 兌換 EGP
￡E.300.31
1 PROM 兌換 BRL
R$36.816
1 PROM 兌換 CAD
C$8.437
1 PROM 兌換 BDT
705.109
1 PROM 兌換 NGN
9,161.461
1 PROM 兌換 UAH
247.682
1 PROM 兌換 VES
Bs295
1 PROM 兌換 PKR
Rs1,642.029
1 PROM 兌換 KZT
3,095.435
1 PROM 兌換 THB
฿203.845
1 PROM 兌換 TWD
NT$192.517
1 PROM 兌換 CHF
Fr5.251
1 PROM 兌換 HKD
HK$45.843
1 PROM 兌換 MAD
.د.م59.177