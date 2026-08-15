Project DogCat DOGC 今日價格

Project DogCat DOGC (DOGC) 今日實時價格為 $ 0.00180184，過去 24 小時內變化了 0.03%。目前 DOGC 兌 USD 的匯率為 $ 0.00180184 每 DOGC。

Project DogCat DOGC 目前市值在 $ 180,198 排名第 #-，流通供應量為 100.00M DOGC。過去 24 小時內，DOGC 的交易價格在 $ 0.00178216（低點）和 $ 0.00180413（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0018771，而歷史最低價為 $ 0.00168954。

短期表現方面，DOGC 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 -2.79%。過去一天，總交易量達到 $ 48.11。

Project DogCat DOGC（DOGC）市場資訊

市值 $ 180.20K$ 180.20K $ 180.20K 成交量（24H） $ 48.11$ 48.11 $ 48.11 完全稀釋市值 $ 180.20K$ 180.20K $ 180.20K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Project DogCat DOGC 的目前市值為 $ 180.20K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 48.11。DOGC 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 180.20K。