Project DogCat DCAT 今日價格

Project DogCat DCAT (DCAT) 今日實時價格為 $ 0.00181248，過去 24 小時內變化了 0.02%。目前 DCAT 兌 USD 的匯率為 $ 0.00181248 每 DCAT。

Project DogCat DCAT 目前市值在 $ 181,249 排名第 #-，流通供應量為 100.00M DCAT。過去 24 小時內，DCAT 的交易價格在 $ 0.00180853（低點）和 $ 0.001819（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00184969，而歷史最低價為 $ 0.00172207。

短期表現方面，DCAT 在過去一小時內波動了 +0.04%，過去7 天內波動了 -1.45%。過去一天，總交易量達到 $ 18.12。

Project DogCat DCAT（DCAT）市場資訊

市值 $ 181.25K$ 181.25K $ 181.25K 成交量（24H） $ 18.12$ 18.12 $ 18.12 完全稀釋市值 $ 181.25K$ 181.25K $ 181.25K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Project DogCat DCAT 的目前市值為 $ 181.25K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 18.12。DCAT 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 181.25K。