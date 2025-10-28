Project Ascend（ASCEND）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
24H最低價 $ 0.00000606
24H最高價 $ 0.00000616
歷史最高 $ 0.00012084
最低價 $ 0.00000552
漲跌幅（1H） +0.04%
漲跌幅（1D） +0.86%
漲跌幅（7D） +5.73%

Project Ascend（ASCEND）目前實時價格為 $0.00000615。過去 24 小時內，ASCEND 的交易價格在 $ 0.00000606 至 $ 0.00000616 之間波動，市場活躍度顯著。ASCEND 的歷史最高價為 $ 0.00012084，歷史最低價為 $ 0.00000552。

從短期表現來看，ASCEND 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.04%，過去 24 小時內變動為 +0.86%，過去 7 天內累計變動為 +5.73%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Project Ascend（ASCEND）市場資訊

市值 $ 6.15K
成交量（24H） --
完全稀釋市值 $ 6.15K
流通量 999.69M
總供應量 999,694,538.612129

Project Ascend 的目前市值為 $ 6.15K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ASCEND 的流通量為 999.69M，總供應量是 999694538.612129，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.15K。