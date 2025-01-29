Project Ailey 圖標

Project Ailey 價格 (ALE)

USD

Project Ailey (ALE) 實時價格圖表

$0.11131
$0.11131$0.11131
+0.10%(1D)

今天 Project Ailey (ALE) 的價格

今天 Project Ailey (ALE) 的實時價格爲 0.111219 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ALE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Project Ailey 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 59.75K USD
- Project Ailey 當天價格變化爲 -0.08%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Project Ailey (ALE) 價格表現 USD

今天內，Project Ailey 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Project Ailey 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001621684
在過去60天內，Project Ailey 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0011971946
在過去90天內，Project Ailey 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.02864111624396616

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.08%
30天$ +0.0001621684+0.15%
60天$ +0.0011971946+1.08%
90天$ -0.02864111624396616-20.47%

Project Ailey (ALE) 價格分析

Project Ailey 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.111029
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$ 0.111608
$ 0.111608$ 0.111608

$ 0.20948
$ 0.20948$ 0.20948

-0.00%

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Project Ailey (ALE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 59.75K
$ 59.75K$ 59.75K

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什麼是Project Ailey (ALE)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Project Ailey (ALE) 資源

官網

大家還在問：關於 Project Ailey (ALE) 的其他問題

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ALE 兌換爲當地貨幣

1 ALE 兌換 AUD
A$0.1779504
1 ALE 兌換 GBP
0.0889752
1 ALE 兌換 EUR
0.10677024
1 ALE 兌換 USD
$0.111219
1 ALE 兌換 MYR
RM0.48825141
1 ALE 兌換 TRY
3.97830363
1 ALE 兌換 JPY
¥17.28009603
1 ALE 兌換 RUB
10.96063245
1 ALE 兌換 INR
9.62600445
1 ALE 兌換 IDR
Rp1,793.85458757
1 ALE 兌換 PHP
6.4951896
1 ALE 兌換 EGP
￡E.5.58208161
1 ALE 兌換 BRL
R$0.65174334
1 ALE 兌換 CAD
C$0.16015536
1 ALE 兌換 BDT
13.5019866
1 ALE 兌換 NGN
172.69975101
1 ALE 兌換 UAH
4.67342238
1 ALE 兌換 VES
Bs6.339483
1 ALE 兌換 PKR
Rs30.98783778
1 ALE 兌換 KZT
57.41792094
1 ALE 兌換 THB
฿3.75586563
1 ALE 兌換 TWD
NT$3.65131977
1 ALE 兌換 CHF
Fr0.1000971
1 ALE 兌換 HKD
HK$0.86639601
1 ALE 兌換 MAD
.د.م1.11219