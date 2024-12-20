Private Wrapped IX 圖標

Private Wrapped IX 價格 (PIX)

USD

Private Wrapped IX (PIX) 實時價格圖表

$0.071575
$0.071575$0.071575
-21.70%(1D)

今天 Private Wrapped IX (PIX) 的價格

今天 Private Wrapped IX (PIX) 的實時價格爲 0.071575 USD。目前其市值爲 $ 191.04K USD。PIX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Private Wrapped IX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.11K USD
- Private Wrapped IX 當天價格變化爲 -21.70%
- 其循環供應量爲 2.67M USD

在獲取 MEXC 上從 PIX兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 PIX 價格信息的首選平臺。

Private Wrapped IX (PIX) 價格表現 USD

今天內，Private Wrapped IX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01984587370346126
在過去30天內，Private Wrapped IX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0209356445
在過去60天內，Private Wrapped IX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0393959607
在過去90天內，Private Wrapped IX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0628769658388547

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.01984587370346126-21.70%
30天$ -0.0209356445-29.24%
60天$ -0.0393959607-55.04%
90天$ -0.0628769658388547-46.76%

Private Wrapped IX (PIX) 價格分析

Private Wrapped IX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.070934
$ 0.070934$ 0.070934

$ 0.09376
$ 0.09376$ 0.09376

$ 1.62
$ 1.62$ 1.62

+0.90%

-21.70%

-22.51%

Private Wrapped IX (PIX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 191.04K
$ 191.04K$ 191.04K

$ 1.11K
$ 1.11K$ 1.11K

2.67M
2.67M 2.67M

什麼是Private Wrapped IX (PIX)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Private Wrapped IX (PIX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Private Wrapped IX (PIX) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

PIX 兌換爲當地貨幣

1 PIX 兌換 AUD
A$0.11380425
1 PIX 兌換 GBP
0.05654425
1 PIX 兌換 EUR
0.068712
1 PIX 兌換 USD
$0.071575
1 PIX 兌換 MYR
RM0.3220875
1 PIX 兌換 TRY
2.5122825
1 PIX 兌換 JPY
¥11.28523025
1 PIX 兌換 RUB
7.40729675
1 PIX 兌換 INR
6.09174825
1 PIX 兌換 IDR
Rp1,173.360468
1 PIX 兌換 PHP
4.22793525
1 PIX 兌換 EGP
￡E.3.64388325
1 PIX 兌換 BRL
R$0.4394705
1 PIX 兌換 CAD
C$0.10235225
1 PIX 兌換 BDT
8.55392825
1 PIX 兌換 NGN
111.14094425
1 PIX 兌換 UAH
3.0047185
1 PIX 兌換 VES
Bs3.57875
1 PIX 兌換 PKR
Rs19.92003825
1 PIX 兌換 KZT
37.55182375
1 PIX 兌換 THB
฿2.47577925
1 PIX 兌換 TWD
NT$2.336208
1 PIX 兌換 CHF
Fr0.06370175
1 PIX 兌換 HKD
HK$0.55613775
1 PIX 兌換 MAD
.د.م0.71789725