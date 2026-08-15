Privasea AI 今日價格

Privasea AI (PRAI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.45%。目前 PRAI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PRAI。

Privasea AI 目前市值在 $ 113,141 排名第 #-，流通供應量為 206.04M PRAI。過去 24 小時內，PRAI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.096207，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PRAI 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 -2.41%。過去一天，總交易量達到 $ 196.04。

Privasea AI（PRAI）市場資訊

市值 $ 113.14K$ 113.14K $ 113.14K 成交量（24H） $ 196.04$ 196.04 $ 196.04 完全稀釋市值 $ 549.13K$ 549.13K $ 549.13K 流通量 206.04M 206.04M 206.04M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Privasea AI 的目前市值為 $ 113.14K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 196.04。PRAI 的流通量為 206.04M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 549.13K。