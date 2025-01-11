今天 PRivaCY Coin (PRCY) 的價格

今天 PRivaCY Coin (PRCY) 的實時價格爲 0.0033047 USD。目前其市值爲 $ 51.33K USD。PRCY 兌換 USD 的價格爲實時更新。

PRivaCY Coin 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 113.95K USD

- PRivaCY Coin 當天價格變化爲 -0.40%

- 其循環供應量爲 15.54M USD

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