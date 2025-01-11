PRivaCY Coin 圖標

PRivaCY Coin 價格 (PRCY)

USD

PRivaCY Coin (PRCY) 實時價格圖表

$0.00330393
$0.00330393$0.00330393
-0.40%(1D)

今天 PRivaCY Coin (PRCY) 的價格

今天 PRivaCY Coin (PRCY) 的實時價格爲 0.0033047 USD。目前其市值爲 $ 51.33K USD。PRCY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PRivaCY Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 113.95K USD
- PRivaCY Coin 當天價格變化爲 -0.40%
- 其循環供應量爲 15.54M USD

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PRivaCY Coin (PRCY) 價格表現 USD

今天內，PRivaCY Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，PRivaCY Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005390682
在過去60天內，PRivaCY Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000635103
在過去90天內，PRivaCY Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006407111622595007

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.40%
30天$ -0.0005390682-16.31%
60天$ -0.0000635103-1.92%
90天$ +0.0006407111622595007+24.05%

PRivaCY Coin (PRCY) 價格分析

PRivaCY Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00325729
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$ 0.00338832
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$ 3.0
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-0.25%

-0.40%

-9.89%

PRivaCY Coin (PRCY) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 51.33K
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$ 113.95K
$ 113.95K$ 113.95K

15.54M
15.54M 15.54M

什麼是PRivaCY Coin (PRCY)

PRivaCY Coin is a privacy blockchain which is secure, scalable and contains the ultimate privacy features. PRCY is a fully anonymous staking coin and payment system. PRCY contains superior privacy technology like Bulletproof, Haprocates Protocol, mandatory stealth addresses and transactions, RingCT & Ring Signatures in a staking chain. With PRCY it is possible to stake, run masternodes and mine PoA blocks.

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PRivaCY Coin (PRCY) 資源

官網

大家還在問：關於 PRivaCY Coin (PRCY) 的其他問題

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PRCY 兌換爲當地貨幣

1 PRCY 兌換 AUD
A$0.005353614
1 PRCY 兌換 GBP
0.002676807
1 PRCY 兌換 EUR
0.003205559
1 PRCY 兌換 USD
$0.0033047
1 PRCY 兌換 MYR
RM0.014838103
1 PRCY 兌換 TRY
0.117052474
1 PRCY 兌換 JPY
¥0.521052049
1 PRCY 兌換 RUB
0.335856661
1 PRCY 兌換 INR
0.284832093
1 PRCY 兌換 IDR
Rp54.175401168
1 PRCY 兌換 PHP
0.1949773
1 PRCY 兌換 EGP
￡E.0.166986491
1 PRCY 兌換 BRL
R$0.020224764
1 PRCY 兌換 CAD
C$0.004758768
1 PRCY 兌換 BDT
0.403107306
1 PRCY 兌換 NGN
5.123540786
1 PRCY 兌換 UAH
0.139722716
1 PRCY 兌換 VES
Bs0.1751491
1 PRCY 兌換 PKR
Rs0.920259809
1 PRCY 兌換 KZT
1.74389019
1 PRCY 兌換 THB
฿0.114606996
1 PRCY 兌換 TWD
NT$0.109418617
1 PRCY 兌換 CHF
Fr0.003007277
1 PRCY 兌換 HKD
HK$0.025710566
1 PRCY 兌換 MAD
.د.م0.033179188