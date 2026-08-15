Prisma Governance Token 今日價格

Prisma Governance Token (PRISMA) 今日實時價格為 $ 0.00779109，過去 24 小時內變化了 0.23%。目前 PRISMA 兌 USD 的匯率為 $ 0.00779109 每 PRISMA。

Prisma Governance Token 目前市值在 $ 759,995 排名第 #-，流通供應量為 97.55M PRISMA。過去 24 小時內，PRISMA 的交易價格在 $ 0.00775779（低點）和 $ 0.00781457（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 18.64，而歷史最低價為 $ 0.00632752。

短期表現方面，PRISMA 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +2.56%。過去一天，總交易量達到 $ 0.21。

Prisma Governance Token（PRISMA）市場資訊

市值 $ 760.00K$ 760.00K $ 760.00K 成交量（24H） $ 0.21$ 0.21 $ 0.21 完全稀釋市值 $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M 流通量 97.55M 97.55M 97.55M 總供應量 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Prisma Governance Token 的目前市值為 $ 760.00K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.21。PRISMA 的流通量為 97.55M，總供應量是 300000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.34M。