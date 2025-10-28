Prism AI（PRSAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00767566 $ 0.00767566 $ 0.00767566 24H最低價 $ 0.00767566 $ 0.00767566 $ 0.00767566 24H最高價 24H最低價 $ 0.00767566$ 0.00767566 $ 0.00767566 24H最高價 $ 0.00767566$ 0.00767566 $ 0.00767566 歷史最高 $ 0.617031$ 0.617031 $ 0.617031 最低價 $ 0.00199182$ 0.00199182 $ 0.00199182 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） -6.30% 漲跌幅（7D） -6.30%

Prism AI（PRSAI）目前實時價格為 $0.00767566。過去 24 小時內，PRSAI 的交易價格在 $ 0.00767566 至 $ 0.00767566 之間波動，市場活躍度顯著。PRSAI 的歷史最高價為 $ 0.617031，歷史最低價為 $ 0.00199182。

從短期表現來看，PRSAI 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 0.00%，過去 7 天內累計變動為 -6.30%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Prism AI（PRSAI）市場資訊

市值 $ 7.68K$ 7.68K $ 7.68K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 7.68K$ 7.68K $ 7.68K 流通量 1.00M 1.00M 1.00M 總供應量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Prism AI 的目前市值為 $ 7.68K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PRSAI 的流通量為 1.00M，總供應量是 1000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.68K。