Predi by Virtuals（PREDI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00876443 $ 0.00876443 $ 0.00876443 24H最低價 $ 0.01152771 $ 0.01152771 $ 0.01152771 24H最高價 24H最低價 $ 0.00876443$ 0.00876443 $ 0.00876443 24H最高價 $ 0.01152771$ 0.01152771 $ 0.01152771 歷史最高 $ 0.01911756$ 0.01911756 $ 0.01911756 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +1.04% 漲跌幅（1D） -2.54% 漲跌幅（7D） +41.12% 漲跌幅（7D） +41.12%

Predi by Virtuals（PREDI）目前實時價格為 $0.00984508。過去 24 小時內，PREDI 的交易價格在 $ 0.00876443 至 $ 0.01152771 之間波動，市場活躍度顯著。PREDI 的歷史最高價為 $ 0.01911756，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，PREDI 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.04%，過去 24 小時內變動為 -2.54%，過去 7 天內累計變動為 +41.12%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Predi by Virtuals（PREDI）市場資訊

市值 $ 4.90M$ 4.90M $ 4.90M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 9.82M$ 9.82M $ 9.82M 流通量 498.97M 498.97M 498.97M 總供應量 998,970,363.0 998,970,363.0 998,970,363.0

Predi by Virtuals 的目前市值為 $ 4.90M, 它過去 24 小時的交易量為 --。PREDI 的流通量為 498.97M，總供應量是 998970363.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.82M。