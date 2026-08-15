Precious Metals USD 今日價格

Precious Metals USD (PMUSD) 今日實時價格為 $ 0.649511，過去 24 小時內變化了 0.42%。目前 PMUSD 兌 USD 的匯率為 $ 0.649511 每 PMUSD。

Precious Metals USD 目前市值在 $ 61,054,427 排名第 #-，流通供應量為 94.00M PMUSD。過去 24 小時內，PMUSD 的交易價格在 $ 0.644664（低點）和 $ 0.652848（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.08，而歷史最低價為 $ 0.113327。

短期表現方面，PMUSD 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 +37.41%。過去一天，總交易量達到 $ 2.85K。

Precious Metals USD（PMUSD）市場資訊

市值 $ 61.05M$ 61.05M $ 61.05M 成交量（24H） $ 2.85K$ 2.85K $ 2.85K 完全稀釋市值 $ 61.05M$ 61.05M $ 61.05M 流通量 94.00M 94.00M 94.00M 總供應量 94,001,203.62222221 94,001,203.62222221 94,001,203.62222221

Precious Metals USD 的目前市值為 $ 61.05M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.85K。PMUSD 的流通量為 94.00M，總供應量是 94001203.62222221，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 61.05M。