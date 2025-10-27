Praxis（PRXS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.01903952 $ 0.01903952 $ 0.01903952 24H最低價 $ 0.04635782 $ 0.04635782 $ 0.04635782 24H最高價 24H最低價 $ 0.01903952$ 0.01903952 $ 0.01903952 24H最高價 $ 0.04635782$ 0.04635782 $ 0.04635782 歷史最高 $ 0.071311$ 0.071311 $ 0.071311 最低價 $ 0.00293899$ 0.00293899 $ 0.00293899 漲跌幅（1H） -3.09% 漲跌幅（1D） +70.86% 漲跌幅（7D） +649.61% 漲跌幅（7D） +649.61%

Praxis（PRXS）目前實時價格為 $0.03253068。過去 24 小時內，PRXS 的交易價格在 $ 0.01903952 至 $ 0.04635782 之間波動，市場活躍度顯著。PRXS 的歷史最高價為 $ 0.071311，歷史最低價為 $ 0.00293899。

從短期表現來看，PRXS 在過去 1 小時內的價格變動為 -3.09%，過去 24 小時內變動為 +70.86%，過去 7 天內累計變動為 +649.61%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Praxis（PRXS）市場資訊

市值 $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Praxis 的目前市值為 $ 3.25M, 它過去 24 小時的交易量為 --。PRXS 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.25M。