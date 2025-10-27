Powerloom（POWER）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00477228 $ 0.00477228 $ 0.00477228 24H最低價 $ 0.00513047 $ 0.00513047 $ 0.00513047 24H最高價 24H最低價 $ 0.00477228$ 0.00477228 $ 0.00477228 24H最高價 $ 0.00513047$ 0.00513047 $ 0.00513047 歷史最高 $ 0.330112$ 0.330112 $ 0.330112 最低價 $ 0.00426987$ 0.00426987 $ 0.00426987 漲跌幅（1H） +0.01% 漲跌幅（1D） -6.91% 漲跌幅（7D） -5.96% 漲跌幅（7D） -5.96%

Powerloom（POWER）目前實時價格為 $0.00477542。過去 24 小時內，POWER 的交易價格在 $ 0.00477228 至 $ 0.00513047 之間波動，市場活躍度顯著。POWER 的歷史最高價為 $ 0.330112，歷史最低價為 $ 0.00426987。

從短期表現來看，POWER 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.01%，過去 24 小時內變動為 -6.91%，過去 7 天內累計變動為 -5.96%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Powerloom（POWER）市場資訊

市值 $ 748.58K$ 748.58K $ 748.58K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 4.78M$ 4.78M $ 4.78M 流通量 156.77M 156.77M 156.77M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Powerloom 的目前市值為 $ 748.58K, 它過去 24 小時的交易量為 --。POWER 的流通量為 156.77M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.78M。