Power Token 圖標

Power Token 價格 (PWR)

USD

Power Token (PWR) 實時價格圖表

$185.96
$185.96$185.96
-1.50%(1D)

今天 Power Token (PWR) 的價格

今天 Power Token (PWR) 的實時價格爲 185.96 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。PWR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Power Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 355.60K USD
- Power Token 當天價格變化爲 -1.56%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Power Token (PWR) 價格表現 USD

今天內，Power Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.9552162307721
在過去30天內，Power Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +20.6733219680
在過去60天內，Power Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +267.6449941560
在過去90天內，Power Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +109.28078611272695

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -2.9552162307721-1.56%
30天$ +20.6733219680+11.12%
60天$ +267.6449941560+143.93%
90天$ +109.28078611272695+142.52%

Power Token (PWR) 價格分析

Power Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 186.41
$ 186.41$ 186.41

$ 198.94
$ 198.94$ 198.94

$ 550.11
$ 550.11$ 550.11

-0.25%

-1.56%

+11.43%

Power Token (PWR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 355.60K
$ 355.60K$ 355.60K

0.00
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什麼是Power Token (PWR)

Power DAO (the ‘Mother DAO’) acts as a decentralized incubator, angel investor, and arbitration layer for all Special Purpose (Child) DAOs built on the Power Protocol. The architecture and specifications of any SP-DAO are proposed, designed and built by each sovereign community. The Power Protocol lets $POWER token holders self-organize, propose and launch SP-DAOs for the projects they want to see succeed — or to migrate an existing DAOs over to benefit from its novel governance.

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Power Token (PWR) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Power Token (PWR) 的其他問題

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PWR 兌換爲當地貨幣

1 PWR 兌換 AUD
A$301.2552
1 PWR 兌換 GBP
150.6276
1 PWR 兌換 EUR
180.3812
1 PWR 兌換 USD
$185.96
1 PWR 兌換 MYR
RM834.9604
1 PWR 兌換 TRY
6,586.7032
1 PWR 兌換 JPY
¥29,320.3132
1 PWR 兌換 RUB
18,899.1148
1 PWR 兌換 INR
16,027.8924
1 PWR 兌換 IDR
Rp3,048,524.1024
1 PWR 兌換 PHP
10,971.64
1 PWR 兌換 EGP
￡E.9,396.5588
1 PWR 兌換 BRL
R$1,138.0752
1 PWR 兌換 CAD
C$267.7824
1 PWR 兌換 BDT
22,683.4008
1 PWR 兌換 NGN
288,308.6648
1 PWR 兌換 UAH
7,862.3888
1 PWR 兌換 VES
Bs9,855.88
1 PWR 兌換 PKR
Rs51,784.2812
1 PWR 兌換 KZT
98,131.092
1 PWR 兌換 THB
฿6,449.0928
1 PWR 兌換 TWD
NT$6,157.1356
1 PWR 兌換 CHF
Fr169.2236
1 PWR 兌換 HKD
HK$1,446.7688
1 PWR 兌換 MAD
.د.م1,867.0384