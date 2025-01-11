Power Token 價格 (PWR)
今天 Power Token (PWR) 的實時價格爲 185.96 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。PWR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Power Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 355.60K USD
- Power Token 當天價格變化爲 -1.56%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Power Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.9552162307721。
在過去30天內，Power Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +20.6733219680。
在過去60天內，Power Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +267.6449941560。
在過去90天內，Power Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +109.28078611272695。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -2.9552162307721
|-1.56%
|30天
|$ +20.6733219680
|+11.12%
|60天
|$ +267.6449941560
|+143.93%
|90天
|$ +109.28078611272695
|+142.52%
Power Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.25%
-1.56%
+11.43%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Power DAO (the ‘Mother DAO’) acts as a decentralized incubator, angel investor, and arbitration layer for all Special Purpose (Child) DAOs built on the Power Protocol. The architecture and specifications of any SP-DAO are proposed, designed and built by each sovereign community. The Power Protocol lets $POWER token holders self-organize, propose and launch SP-DAOs for the projects they want to see succeed — or to migrate an existing DAOs over to benefit from its novel governance.
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|1 PWR 兌換 AUD
A$301.2552
|1 PWR 兌換 GBP
￡150.6276
|1 PWR 兌換 EUR
€180.3812
|1 PWR 兌換 USD
$185.96
|1 PWR 兌換 MYR
RM834.9604
|1 PWR 兌換 TRY
₺6,586.7032
|1 PWR 兌換 JPY
¥29,320.3132
|1 PWR 兌換 RUB
₽18,899.1148
|1 PWR 兌換 INR
₹16,027.8924
|1 PWR 兌換 IDR
Rp3,048,524.1024
|1 PWR 兌換 PHP
₱10,971.64
|1 PWR 兌換 EGP
￡E.9,396.5588
|1 PWR 兌換 BRL
R$1,138.0752
|1 PWR 兌換 CAD
C$267.7824
|1 PWR 兌換 BDT
৳22,683.4008
|1 PWR 兌換 NGN
₦288,308.6648
|1 PWR 兌換 UAH
₴7,862.3888
|1 PWR 兌換 VES
Bs9,855.88
|1 PWR 兌換 PKR
Rs51,784.2812
|1 PWR 兌換 KZT
₸98,131.092
|1 PWR 兌換 THB
฿6,449.0928
|1 PWR 兌換 TWD
NT$6,157.1356
|1 PWR 兌換 CHF
Fr169.2236
|1 PWR 兌換 HKD
HK$1,446.7688
|1 PWR 兌換 MAD
.د.م1,867.0384