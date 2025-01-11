Power Staked SOL 圖標

Power Staked SOL 價格 (PWRSOL)

USD

Power Staked SOL (PWRSOL) 實時價格圖表

$204.56
$204.56$204.56
+0.70%(1D)

今天 Power Staked SOL (PWRSOL) 的價格

今天 Power Staked SOL (PWRSOL) 的實時價格爲 204.56 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。PWRSOL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Power Staked SOL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 10.72 USD
- Power Staked SOL 當天價格變化爲 +0.76%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Power Staked SOL (PWRSOL) 價格表現 USD

今天內，Power Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.54
在過去30天內，Power Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -16.9211622880
在過去60天內，Power Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -24.7572626640
在過去90天內，Power Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +1.54+0.76%
30天$ -16.9211622880-8.27%
60天$ -24.7572626640-12.10%
90天$ 0--

Power Staked SOL (PWRSOL) 價格分析

Power Staked SOL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 202.62
$ 202.62$ 202.62

$ 205.97
$ 205.97$ 205.97

$ 278.89
$ 278.89$ 278.89

-0.08%

+0.76%

-11.16%

Power Staked SOL (PWRSOL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 10.72
$ 10.72$ 10.72

0.00
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什麼是Power Staked SOL (PWRSOL)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Power Staked SOL (PWRSOL) 資源

官網

大家還在問：關於 Power Staked SOL (PWRSOL) 的其他問題

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PWRSOL 兌換爲當地貨幣

1 PWRSOL 兌換 AUD
A$331.3872
1 PWRSOL 兌換 GBP
165.6936
1 PWRSOL 兌換 EUR
198.4232
1 PWRSOL 兌換 USD
$204.56
1 PWRSOL 兌換 MYR
RM918.4744
1 PWRSOL 兌換 TRY
7,245.5152
1 PWRSOL 兌換 JPY
¥32,252.9752
1 PWRSOL 兌換 RUB
20,789.4328
1 PWRSOL 兌換 INR
17,631.0264
1 PWRSOL 兌換 IDR
Rp3,353,442.0864
1 PWRSOL 兌換 PHP
12,069.04
1 PWRSOL 兌換 EGP
￡E.10,336.4168
1 PWRSOL 兌換 BRL
R$1,251.9072
1 PWRSOL 兌換 CAD
C$294.5664
1 PWRSOL 兌換 BDT
24,952.2288
1 PWRSOL 兌換 NGN
317,145.7328
1 PWRSOL 兌換 UAH
8,648.7968
1 PWRSOL 兌換 VES
Bs10,841.68
1 PWRSOL 兌換 PKR
Rs56,963.8232
1 PWRSOL 兌換 KZT
107,946.312
1 PWRSOL 兌換 THB
฿7,094.1408
1 PWRSOL 兌換 TWD
NT$6,772.9816
1 PWRSOL 兌換 CHF
Fr186.1496
1 PWRSOL 兌換 HKD
HK$1,591.4768
1 PWRSOL 兌換 MAD
.د.م2,053.7824