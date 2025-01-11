Potato 圖標

Potato 價格 (POTATO)

USD

Potato (POTATO) 實時價格圖表

$32,557
$32,557$32,557
-1.30%(1D)

今天 Potato (POTATO) 的價格

今天 Potato (POTATO) 的實時價格爲 32,557 USD。目前其市值爲 $ 32.56K USD。POTATO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Potato 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 57.84 USD
- Potato 當天價格變化爲 -1.96%
- 其循環供應量爲 1.00 USD

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Potato (POTATO) 價格表現 USD

今天內，Potato 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -651.29958533526
在過去30天內，Potato 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -14,021.1441265000
在過去60天內，Potato 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -15,426.5191227000
在過去90天內，Potato 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -22,888.51583524585

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -651.29958533526-1.96%
30天$ -14,021.1441265000-43.06%
60天$ -15,426.5191227000-47.38%
90天$ -22,888.51583524585-41.28%

Potato (POTATO) 價格分析

Potato 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 32,277
$ 32,277$ 32,277

$ 33,901
$ 33,901$ 33,901

$ 5,637,867
$ 5,637,867$ 5,637,867

-0.02%

-1.96%

-17.56%

Potato (POTATO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 32.56K
$ 32.56K$ 32.56K

$ 57.84
$ 57.84$ 57.84

1.00
1.00 1.00

什麼是Potato (POTATO)

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Potato (POTATO) 資源

官網

大家還在問：關於 Potato (POTATO) 的其他問題

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POTATO 兌換爲當地貨幣

1 POTATO 兌換 AUD
A$52,742.34
1 POTATO 兌換 GBP
26,371.17
1 POTATO 兌換 EUR
31,580.29
1 POTATO 兌換 USD
$32,557
1 POTATO 兌換 MYR
RM146,180.93
1 POTATO 兌換 TRY
1,153,168.94
1 POTATO 兌換 JPY
¥5,133,262.19
1 POTATO 兌換 RUB
3,308,767.91
1 POTATO 兌換 INR
2,806,087.83
1 POTATO 兌換 IDR
Rp533,721,226.08
1 POTATO 兌換 PHP
1,920,863
1 POTATO 兌換 EGP
￡E.1,645,105.21
1 POTATO 兌換 BRL
R$199,248.84
1 POTATO 兌換 CAD
C$46,882.08
1 POTATO 兌換 BDT
3,971,302.86
1 POTATO 兌換 NGN
50,475,721.66
1 POTATO 兌換 UAH
1,376,509.96
1 POTATO 兌換 VES
Bs1,725,521
1 POTATO 兌換 PKR
Rs9,066,147.79
1 POTATO 兌換 KZT
17,180,328.9
1 POTATO 兌換 THB
฿1,129,076.76
1 POTATO 兌換 TWD
NT$1,077,962.27
1 POTATO 兌換 CHF
Fr29,626.87
1 POTATO 兌換 HKD
HK$253,293.46
1 POTATO 兌換 MAD
.د.م326,872.28