Potato 價格 (POTATO)
今天 Potato (POTATO) 的實時價格爲 32,557 USD。目前其市值爲 $ 32.56K USD。POTATO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Potato 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 57.84 USD
- Potato 當天價格變化爲 -1.96%
- 其循環供應量爲 1.00 USD
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今天內，Potato 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -651.29958533526。
在過去30天內，Potato 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -14,021.1441265000。
在過去60天內，Potato 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -15,426.5191227000。
在過去90天內，Potato 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -22,888.51583524585。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -651.29958533526
|-1.96%
|30天
|$ -14,021.1441265000
|-43.06%
|60天
|$ -15,426.5191227000
|-47.38%
|90天
|$ -22,888.51583524585
|-41.28%
Potato 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.02%
-1.96%
-17.56%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
One supply, infinite potential
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|1 POTATO 兌換 AUD
A$52,742.34
|1 POTATO 兌換 GBP
￡26,371.17
|1 POTATO 兌換 EUR
€31,580.29
|1 POTATO 兌換 USD
$32,557
|1 POTATO 兌換 MYR
RM146,180.93
|1 POTATO 兌換 TRY
₺1,153,168.94
|1 POTATO 兌換 JPY
¥5,133,262.19
|1 POTATO 兌換 RUB
₽3,308,767.91
|1 POTATO 兌換 INR
₹2,806,087.83
|1 POTATO 兌換 IDR
Rp533,721,226.08
|1 POTATO 兌換 PHP
₱1,920,863
|1 POTATO 兌換 EGP
￡E.1,645,105.21
|1 POTATO 兌換 BRL
R$199,248.84
|1 POTATO 兌換 CAD
C$46,882.08
|1 POTATO 兌換 BDT
৳3,971,302.86
|1 POTATO 兌換 NGN
₦50,475,721.66
|1 POTATO 兌換 UAH
₴1,376,509.96
|1 POTATO 兌換 VES
Bs1,725,521
|1 POTATO 兌換 PKR
Rs9,066,147.79
|1 POTATO 兌換 KZT
₸17,180,328.9
|1 POTATO 兌換 THB
฿1,129,076.76
|1 POTATO 兌換 TWD
NT$1,077,962.27
|1 POTATO 兌換 CHF
Fr29,626.87
|1 POTATO 兌換 HKD
HK$253,293.46
|1 POTATO 兌換 MAD
.د.م326,872.28