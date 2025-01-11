Poseidollar Shares 圖標

Poseidollar Shares 價格 (PSH)

USD

Poseidollar Shares (PSH) 實時價格圖表

$0.892163
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0.00%(1D)

今天 Poseidollar Shares (PSH) 的價格

今天 Poseidollar Shares (PSH) 的實時價格爲 0.892163 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。PSH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Poseidollar Shares 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 13.01 USD
- Poseidollar Shares 當天價格變化爲 +0.09%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Poseidollar Shares (PSH) 價格表現 USD

今天內，Poseidollar Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00083429
在過去30天內，Poseidollar Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0890202917
在過去60天內，Poseidollar Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0423541893
在過去90天內，Poseidollar Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0432162880197457

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00083429+0.09%
30天$ -0.0890202917-9.97%
60天$ -0.0423541893-4.74%
90天$ +0.0432162880197457+5.09%

Poseidollar Shares (PSH) 價格分析

Poseidollar Shares 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.877361
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$ 0.929754
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$ 1.79
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-0.03%

+0.09%

-1.77%

Poseidollar Shares (PSH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Poseidollar Shares (PSH)

Poseidollar - the first algorithmic stablecoin pegged to $USDC running on the Sui Network Poseidollar is a multi-token protocol that consists of three tokens: Poseidollar PDO, Poseidollar Shares PSH and Poseidollar Bonds PBD.

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Poseidollar Shares (PSH) 資源

官網

大家還在問：關於 Poseidollar Shares (PSH) 的其他問題

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PSH 兌換爲當地貨幣

1 PSH 兌換 AUD
A$1.44530406
1 PSH 兌換 GBP
0.72265203
1 PSH 兌換 EUR
0.86539811
1 PSH 兌換 USD
$0.892163
1 PSH 兌換 MYR
RM4.00581187
1 PSH 兌換 TRY
31.60041346
1 PSH 兌換 JPY
¥140.66734021
1 PSH 兌換 RUB
90.67052569
1 PSH 兌換 INR
76.89552897
1 PSH 兌換 IDR
Rp14,625.62061072
1 PSH 兌換 PHP
52.637617
1 PSH 兌換 EGP
￡E.45.08099639
1 PSH 兌換 BRL
R$5.46003756
1 PSH 兌換 CAD
C$1.28471472
1 PSH 兌換 BDT
108.82604274
1 PSH 兌換 NGN
1,383.19167194
1 PSH 兌換 UAH
37.72065164
1 PSH 兌換 VES
Bs47.284639
1 PSH 兌換 PKR
Rs248.44063061
1 PSH 兌換 KZT
470.7944151
1 PSH 兌換 THB
฿30.94021284
1 PSH 兌換 TWD
NT$29.53951693
1 PSH 兌換 CHF
Fr0.81186833
1 PSH 兌換 HKD
HK$6.94102814
1 PSH 兌換 MAD
.د.م8.95731652