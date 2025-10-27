Portals（PORTALS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.03069564 $ 0.03069564 $ 0.03069564 24H最低價 $ 0.03410826 $ 0.03410826 $ 0.03410826 24H最高價 24H最低價 $ 0.03069564$ 0.03069564 $ 0.03069564 24H最高價 $ 0.03410826$ 0.03410826 $ 0.03410826 歷史最高 $ 0.269855$ 0.269855 $ 0.269855 最低價 $ 0.02825104$ 0.02825104 $ 0.02825104 漲跌幅（1H） -0.85% 漲跌幅（1D） -3.86% 漲跌幅（7D） -22.35% 漲跌幅（7D） -22.35%

Portals（PORTALS）目前實時價格為 $0.03064176。過去 24 小時內，PORTALS 的交易價格在 $ 0.03069564 至 $ 0.03410826 之間波動，市場活躍度顯著。PORTALS 的歷史最高價為 $ 0.269855，歷史最低價為 $ 0.02825104。

從短期表現來看，PORTALS 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.85%，過去 24 小時內變動為 -3.86%，過去 7 天內累計變動為 -22.35%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Portals（PORTALS）市場資訊

市值 $ 7.05M$ 7.05M $ 7.05M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 30.65M$ 30.65M $ 30.65M 流通量 230.00M 230.00M 230.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Portals 的目前市值為 $ 7.05M, 它過去 24 小時的交易量為 --。PORTALS 的流通量為 230.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 30.65M。