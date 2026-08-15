Port3 Network 今日價格

Port3 Network (PORT3) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5.36%。目前 PORT3 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PORT3。

Port3 Network 目前市值在 $ 167,263 排名第 #-，流通供應量為 273.46M PORT3。過去 24 小時內，PORT3 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.326537，而歷史最低價為 $ 0.0。

短期表現方面，PORT3 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 -9.04%。過去一天，總交易量達到 $ 440.07。

Port3 Network（PORT3）市場資訊

市值 $ 167.26K$ 167.26K $ 167.26K 成交量（24H） $ 440.07$ 440.07 $ 440.07 完全稀釋市值 $ 611.66K$ 611.66K $ 611.66K 流通量 273.46M 273.46M 273.46M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Port3 Network 的目前市值為 $ 167.26K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 440.07。PORT3 的流通量為 273.46M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 611.66K。