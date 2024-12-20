Port Finance 圖標

Port Finance 價格 (PORT)

USD

Port Finance (PORT) 實時價格圖表

$0.00549084
$0.00549084$0.00549084
+11.10%(1D)

今天 Port Finance (PORT) 的價格

今天 Port Finance (PORT) 的實時價格爲 0.00549084 USD。目前其市值爲 $ 195.27K USD。PORT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Port Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.01K USD
- Port Finance 當天價格變化爲 +11.19%
- 其循環供應量爲 35.62M USD

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Port Finance (PORT) 價格表現 USD

今天內，Port Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00055242
在過去30天內，Port Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0030086706
在過去60天內，Port Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001551458
在過去90天內，Port Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.002265854069994712

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00055242+11.19%
30天$ -0.0030086706-54.79%
60天$ +0.0001551458+2.83%
90天$ +0.002265854069994712+70.26%

Port Finance (PORT) 價格分析

Port Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00493842
$ 0.00493842$ 0.00493842

$ 0.00680402
$ 0.00680402$ 0.00680402

$ 15.21
$ 15.21$ 15.21

+3.08%

+11.19%

-53.33%

Port Finance (PORT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 195.27K
$ 195.27K$ 195.27K

$ 6.01K
$ 6.01K$ 6.01K

35.62M
35.62M 35.62M

什麼是Port Finance (PORT)

Port Finance is a money-market, non-custodial liquidity protocol on Solana. They aim to provide a comprehensive suite of lending products, including variable-rate lending, fixed-rate lending, and interest rate swap.

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Port Finance (PORT) 資源

官網

大家還在問：關於 Port Finance (PORT) 的其他問題

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PORT 兌換爲當地貨幣

1 PORT 兌換 AUD
A$0.0087304356
1 PORT 兌換 GBP
0.0043377636
1 PORT 兌換 EUR
0.0052712064
1 PORT 兌換 USD
$0.00549084
1 PORT 兌換 MYR
RM0.02470878
1 PORT 兌換 TRY
0.192728484
1 PORT 兌換 JPY
¥0.865630926
1 PORT 兌換 RUB
0.56830194
1 PORT 兌換 INR
0.4673253924
1 PORT 兌換 IDR
Rp90.0137560896
1 PORT 兌換 PHP
0.3246184608
1 PORT 兌換 EGP
￡E.0.2795935728
1 PORT 兌換 BRL
R$0.0336588492
1 PORT 兌換 CAD
C$0.0078519012
1 PORT 兌換 BDT
0.6562102884
1 PORT 兌換 NGN
8.5261214436
1 PORT 兌換 UAH
0.2305054632
1 PORT 兌換 VES
Bs0.274542
1 PORT 兌換 PKR
Rs1.5281556804
1 PORT 兌換 KZT
2.880769206
1 PORT 兌換 THB
฿0.1898183388
1 PORT 兌換 TWD
NT$0.1793308344
1 PORT 兌換 CHF
Fr0.0048868476
1 PORT 兌換 HKD
HK$0.0426638268
1 PORT 兌換 MAD
.د.م0.0550731252