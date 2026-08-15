Populous 今日價格

Populous (PPT) 今日實時價格為 $ 0.095229，過去 24 小時內變化了 5.99%。目前 PPT 兌 USD 的匯率為 $ 0.095229 每 PPT。

Populous 目前市值在 $ 4,985,403 排名第 #-，流通供應量為 36.23M PPT。過去 24 小時內，PPT 的交易價格在 $ 0.087713（低點）和 $ 0.095369（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 75.19，而歷史最低價為 $ 0.00662912。

短期表現方面，PPT 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 +18.30%。過去一天，總交易量達到 $ 1.90K。

Populous（PPT）市場資訊

市值 $ 4.99M$ 4.99M $ 4.99M 成交量（24H） $ 1.90K$ 1.90K $ 1.90K 完全稀釋市值 $ 5.07M$ 5.07M $ 5.07M 流通量 36.23M 36.23M 36.23M 總供應量 53,252,246.0 53,252,246.0 53,252,246.0

Populous 的目前市值為 $ 4.99M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.90K。PPT 的流通量為 36.23M，總供應量是 53252246.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.07M。