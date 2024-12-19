Popsicle Finance 圖標

Popsicle Finance 價格 (ICE)

USD

Popsicle Finance (ICE) 實時價格圖表

$0.513836
$0.513836$0.513836
-11.70%(1D)

今天 Popsicle Finance (ICE) 的價格

今天 Popsicle Finance (ICE) 的實時價格爲 0.513836 USD。目前其市值爲 $ 3.47M USD。ICE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Popsicle Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.43K USD
- Popsicle Finance 當天價格變化爲 -11.75%
- 其循環供應量爲 6.75M USD

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Popsicle Finance (ICE) 價格表現 USD

今天內，Popsicle Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0684673226236172
在過去30天內，Popsicle Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2307753089
在過去60天內，Popsicle Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1801569648
在過去90天內，Popsicle Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.17048707444424187

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0684673226236172-11.75%
30天$ +0.2307753089+44.91%
60天$ +0.1801569648+35.06%
90天$ +0.17048707444424187+49.65%

Popsicle Finance (ICE) 價格分析

Popsicle Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.485389
$ 0.485389$ 0.485389

$ 0.603716
$ 0.603716$ 0.603716

$ 66.04
$ 66.04$ 66.04

-0.86%

-11.75%

-12.27%

Popsicle Finance (ICE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.47M
$ 3.47M$ 3.47M

$ 1.43K
$ 1.43K$ 1.43K

6.75M
6.75M 6.75M

什麼是Popsicle Finance (ICE)

A next-gen cross-chain yield enhancement platform focusing on Automated Market-Making (AMM) Liquidity Providers (LP)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Popsicle Finance (ICE) 資源

官網

大家還在問：關於 Popsicle Finance (ICE) 的其他問題

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ICE 兌換爲當地貨幣

1 ICE 兌換 AUD
A$0.81699924
1 ICE 兌換 GBP
0.40593044
1 ICE 兌換 EUR
0.49328256
1 ICE 兌換 USD
$0.513836
1 ICE 兌換 MYR
RM2.312262
1 ICE 兌換 TRY
18.02022852
1 ICE 兌換 JPY
¥80.57462316
1 ICE 兌換 RUB
53.15119584
1 ICE 兌換 INR
43.73258196
1 ICE 兌換 IDR
Rp8,423.53963584
1 ICE 兌換 PHP
30.33687744
1 ICE 兌換 EGP
￡E.26.1542524
1 ICE 兌換 BRL
R$3.22689008
1 ICE 兌換 CAD
C$0.73478548
1 ICE 兌換 BDT
61.40854036
1 ICE 兌換 NGN
797.87940244
1 ICE 兌換 UAH
21.57083528
1 ICE 兌換 VES
Bs25.6918
1 ICE 兌換 PKR
Rs143.00569716
1 ICE 兌換 KZT
269.5840574
1 ICE 兌換 THB
฿17.7530338
1 ICE 兌換 TWD
NT$16.77160704
1 ICE 兌換 CHF
Fr0.45731404
1 ICE 兌換 HKD
HK$3.99250572
1 ICE 兌換 MAD
.د.م5.15377508