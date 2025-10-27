Popi（POPI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00107511 $ 0.00107511 $ 0.00107511 24H最低價 $ 0.00117121 $ 0.00117121 $ 0.00117121 24H最高價 24H最低價 $ 0.00107511$ 0.00107511 $ 0.00107511 24H最高價 $ 0.00117121$ 0.00117121 $ 0.00117121 歷史最高 $ 0.00138578$ 0.00138578 $ 0.00138578 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.54% 漲跌幅（1D） -4.71% 漲跌幅（7D） +99.53% 漲跌幅（7D） +99.53%

Popi（POPI）目前實時價格為 $0.00110195。過去 24 小時內，POPI 的交易價格在 $ 0.00107511 至 $ 0.00117121 之間波動，市場活躍度顯著。POPI 的歷史最高價為 $ 0.00138578，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，POPI 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.54%，過去 24 小時內變動為 -4.71%，過去 7 天內累計變動為 +99.53%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Popi（POPI）市場資訊

市值 $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Popi 的目前市值為 $ 1.10M, 它過去 24 小時的交易量為 --。POPI 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.10M。