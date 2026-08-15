PoP Planet 今日價格

PoP Planet (P) 今日實時價格為 $ 0.01746122，過去 24 小時內變化了 14.97%。目前 P 兌 USD 的匯率為 $ 0.01746122 每 P。

PoP Planet 目前市值在 $ 2,444,572 排名第 #-，流通供應量為 140.00M P。過去 24 小時內，P 的交易價格在 $ 0.01511167（低點）和 $ 0.01778501（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.730507，而歷史最低價為 $ 0.00697353。

短期表現方面，P 在過去一小時內波動了 -0.45%，過去7 天內波動了 +49.34%。過去一天，總交易量達到 $ 206.73K。

PoP Planet（P）市場資訊

市值 $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M 成交量（24H） $ 206.73K$ 206.73K $ 206.73K 完全稀釋市值 $ 17.46M$ 17.46M $ 17.46M 流通量 140.00M 140.00M 140.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

PoP Planet 的目前市值為 $ 2.44M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 206.73K。P 的流通量為 140.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 17.46M。