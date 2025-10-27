poop aura（POOP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00305409$ 0.00305409 $ 0.00305409 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.19% 漲跌幅（1D） +21.21% 漲跌幅（7D） +28.26% 漲跌幅（7D） +28.26%

poop aura（POOP）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，POOP 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。POOP 的歷史最高價為 $ 0.00305409，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，POOP 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.19%，過去 24 小時內變動為 +21.21%，過去 7 天內累計變動為 +28.26%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

poop aura（POOP）市場資訊

市值 $ 487.30K$ 487.30K $ 487.30K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 487.30K$ 487.30K $ 487.30K 流通量 999.72M 999.72M 999.72M 總供應量 999,719,096.524969 999,719,096.524969 999,719,096.524969

poop aura 的目前市值為 $ 487.30K, 它過去 24 小時的交易量為 --。POOP 的流通量為 999.72M，總供應量是 999719096.524969，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 487.30K。