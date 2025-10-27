Poop（POOP）價格資訊 (USD)

Poop（POOP）目前實時價格為 $0.01750156。過去 24 小時內，POOP 的交易價格在 $ 0.01742696 至 $ 0.01796762 之間波動，市場活躍度顯著。POOP 的歷史最高價為 $ 0.064116，歷史最低價為 $ 0.01734721。

從短期表現來看，POOP 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.30%，過去 24 小時內變動為 -1.57%，過去 7 天內累計變動為 -17.71%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Poop（POOP）市場資訊

Poop 的目前市值為 $ 2.89M, 它過去 24 小時的交易量為 --。POOP 的流通量為 165.02M，總供應量是 999998418.009884，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 17.50M。