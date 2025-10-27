Poolz Finance（POOLX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.252369 $ 0.252369 $ 0.252369 24H最低價 $ 0.276894 $ 0.276894 $ 0.276894 24H最高價 24H最低價 $ 0.252369$ 0.252369 $ 0.252369 24H最高價 $ 0.276894$ 0.276894 $ 0.276894 歷史最高 $ 7.18$ 7.18 $ 7.18 最低價 $ 0.155338$ 0.155338 $ 0.155338 漲跌幅（1H） +1.02% 漲跌幅（1D） +1.83% 漲跌幅（7D） +10.13% 漲跌幅（7D） +10.13%

Poolz Finance（POOLX）目前實時價格為 $0.25802。過去 24 小時內，POOLX 的交易價格在 $ 0.252369 至 $ 0.276894 之間波動，市場活躍度顯著。POOLX 的歷史最高價為 $ 7.18，歷史最低價為 $ 0.155338。

從短期表現來看，POOLX 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.02%，過去 24 小時內變動為 +1.83%，過去 7 天內累計變動為 +10.13%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Poolz Finance（POOLX）市場資訊

市值 $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M 流通量 5.23M 5.23M 5.23M 總供應量 5,500,000.0 5,500,000.0 5,500,000.0

Poolz Finance 的目前市值為 $ 1.35M, 它過去 24 小時的交易量為 --。POOLX 的流通量為 5.23M，總供應量是 5500000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.42M。