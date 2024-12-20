PonzioTheCat 價格 (PONZIO)
今天 PonzioTheCat (PONZIO) 的實時價格爲 101,110,817,421 USD。目前其市值爲 $ 101.11K USD。PONZIO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PonzioTheCat 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.76K USD
- PonzioTheCat 當天價格變化爲 -15.94%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
在獲取 MEXC 上從 PONZIO兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 PONZIO 價格信息的首選平臺。
今天內，PonzioTheCat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -19,176,142,711.4803。
在過去30天內，PonzioTheCat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +984,503,602,708.8159591000。
在過去60天內，PonzioTheCat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +177,942,550,312,234.1061585000。
在過去90天內，PonzioTheCat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +101,110,239,171.3962776047。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -19,176,142,711.4803
|-15.94%
|30天
|$ +984,503,602,708.8159591000
|+973.69%
|60天
|$ +177,942,550,312,234.1061585000
|+175,987.65%
|90天
|$ +101,110,239,171.3962776047
|+17,485,569.99%
PonzioTheCat 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.89%
-15.94%
-71.64%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Meet Ponzio the Cat ($PONZIO), a unique creation flaunting wealth and indifference. Ponzio has burned over 50 ETH in liquidity for amusement, showcasing his lavish nature. The financial mechanism he designed ensures $PONZIO's rapid rise: every four days, the token supply is halved, accelerating value growth far beyond Bitcoin's four-year halving cycle. This mechanism subtly reduces the supply every 34 minutes, driving prices up. Investors in $PONZIO, who contribute to the liquidity pool and stake their tokens, are rewarded with an additional 13.37% in debased tokens every four days. This continuous value addition increases the total value locked (TVL) as more participants join.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 PONZIO 兌換 AUD
A$160,766,199,699.39
|1 PONZIO 兌換 GBP
￡79,877,545,762.59
|1 PONZIO 兌換 EUR
€97,066,384,724.16
|1 PONZIO 兌換 USD
$101,110,817,421
|1 PONZIO 兌換 MYR
RM454,998,678,394.5
|1 PONZIO 兌換 TRY
₺3,548,989,691,477.1
|1 PONZIO 兌換 JPY
¥15,940,120,366,420.65
|1 PONZIO 兌換 RUB
₽10,464,969,603,073.5
|1 PONZIO 兌換 INR
₹8,605,541,670,701.31
|1 PONZIO 兌換 IDR
Rp1,657,554,118,742,118.24
|1 PONZIO 兌換 PHP
₱5,977,671,525,929.52
|1 PONZIO 兌換 EGP
￡E.5,148,562,823,077.32
|1 PONZIO 兌換 BRL
R$619,809,310,790.73
|1 PONZIO 兌換 CAD
C$144,588,468,912.03
|1 PONZIO 兌換 BDT
৳12,083,753,789,983.71
|1 PONZIO 兌換 NGN
₦157,003,866,183,154.59
|1 PONZIO 兌換 UAH
₴4,244,632,115,333.58
|1 PONZIO 兌換 VES
Bs5,055,540,871,050
|1 PONZIO 兌換 PKR
Rs28,140,151,596,438.51
|1 PONZIO 兌換 KZT
₸53,047,790,359,927.65
|1 PONZIO 兌換 THB
฿3,495,400,958,243.97
|1 PONZIO 兌換 TWD
NT$3,302,279,296,969.86
|1 PONZIO 兌換 CHF
Fr89,988,627,504.69
|1 PONZIO 兌換 HKD
HK$785,631,051,361.17
|1 PONZIO 兌換 MAD
.د.م1,014,141,498,732.63