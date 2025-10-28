Ponzimon（PONZI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.0138624 $ 0.0138624 $ 0.0138624 24H最低價 $ 0.01538515 $ 0.01538515 $ 0.01538515 24H最高價 24H最低價 $ 0.0138624$ 0.0138624 $ 0.0138624 24H最高價 $ 0.01538515$ 0.01538515 $ 0.01538515 歷史最高 $ 0.519954$ 0.519954 $ 0.519954 最低價 $ 0.00421223$ 0.00421223 $ 0.00421223 漲跌幅（1H） -0.06% 漲跌幅（1D） -3.09% 漲跌幅（7D） +60.52% 漲跌幅（7D） +60.52%

Ponzimon（PONZI）目前實時價格為 $0.01471221。過去 24 小時內，PONZI 的交易價格在 $ 0.0138624 至 $ 0.01538515 之間波動，市場活躍度顯著。PONZI 的歷史最高價為 $ 0.519954，歷史最低價為 $ 0.00421223。

從短期表現來看，PONZI 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.06%，過去 24 小時內變動為 -3.09%，過去 7 天內累計變動為 +60.52%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Ponzimon（PONZI）市場資訊

市值 $ 109.86K$ 109.86K $ 109.86K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 179.33K$ 179.33K $ 179.33K 流通量 7.47M 7.47M 7.47M 總供應量 12,189,059.15182 12,189,059.15182 12,189,059.15182

Ponzimon 的目前市值為 $ 109.86K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PONZI 的流通量為 7.47M，總供應量是 12189059.15182，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 179.33K。