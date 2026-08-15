Ponzilio 今日價格

Ponzilio (PONZILIO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 PONZILIO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PONZILIO。

Ponzilio 目前市值在 $ 14,428.55 排名第 #-，流通供應量為 999.99M PONZILIO。過去 24 小時內，PONZILIO 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PONZILIO 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

Ponzilio（PONZILIO）市場資訊

市值 $ 14.43K$ 14.43K $ 14.43K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 14.43K$ 14.43K $ 14.43K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 總供應量 999,988,641.587814 999,988,641.587814 999,988,641.587814

Ponzilio 的目前市值為 $ 14.43K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PONZILIO 的流通量為 999.99M，總供應量是 999988641.587814，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.43K。