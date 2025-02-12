Pondo 價格 (PNDO)
今天 Pondo (PNDO) 的實時價格爲 0.01530106 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。PNDO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Pondo 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 72.41K USD
- Pondo 當天價格變化爲 -4.04%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Pondo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00064525622995455。
在過去30天內，Pondo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Pondo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Pondo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00064525622995455
|-4.04%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Pondo 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.34%
-4.04%
--
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Pondo is the first liquid staking protocol on Aleo, letting you stake $ALEO and still keep your funds liquid with $pALEO. No more locking up your assets—stake, earn, and stay flexible. We automatically delegate to the best-performing validators, ensuring maximum rewards while keeping things decentralized. Pondo also introduces $PNDO, the protocol’s rewards token, which gives holders a share of staking revenue. And big news—$PNDO is the first Aleo token to be listed on a centralized exchange (Gate.io, Feb 10, 2025). 🔹 Why Pondo? ✅ Stake without locking up your $ALEO ✅ Earn rewards while staying liquid with $pALEO ✅ Auto-delegation to top validators for max APY ✅ $PNDO rewards token—real protocol revenue ✅ First Aleo token listed on a CEX (Gate.io)
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|1 PNDO 兌換 AUD
A$0.0241756748
|1 PNDO 兌換 GBP
￡0.012240848
|1 PNDO 兌換 EUR
€0.0146890176
|1 PNDO 兌換 USD
$0.01530106
|1 PNDO 兌換 MYR
RM0.0682427276
|1 PNDO 兌換 TRY
₺0.5514502024
|1 PNDO 兌換 JPY
¥2.3312695016
|1 PNDO 兌換 RUB
₽1.4669126222
|1 PNDO 兌換 INR
₹1.3278259868
|1 PNDO 兌換 IDR
Rp250.8370090464
|1 PNDO 兌換 PHP
₱0.889756639
|1 PNDO 兌換 EGP
￡E.0.7717854664
|1 PNDO 兌換 BRL
R$0.0881341056
|1 PNDO 兌換 CAD
C$0.0218805158
|1 PNDO 兌換 BDT
৳1.8584667476
|1 PNDO 兌換 NGN
₦23.008968975
|1 PNDO 兌換 UAH
₴0.6379011914
|1 PNDO 兌換 VES
Bs0.9180636
|1 PNDO 兌換 PKR
Rs4.2691487506
|1 PNDO 兌換 KZT
₸7.7434074342
|1 PNDO 兌換 THB
฿0.5219191566
|1 PNDO 兌換 TWD
NT$0.5024868104
|1 PNDO 兌換 CHF
Fr0.0139239646
|1 PNDO 兌換 HKD
HK$0.1191952574
|1 PNDO 兌換 MAD
.د.م0.1536226424