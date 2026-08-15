PondCoin 今日價格

PondCoin (PNDC) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.35%。目前 PNDC 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PNDC。

PondCoin 目前市值在 $ 7,860,721 排名第 #-，流通供應量為 92.47T PNDC。過去 24 小時內，PNDC 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PNDC 在過去一小時內波動了 +0.26%，過去7 天內波動了 +13.58%。過去一天，總交易量達到 --。

PondCoin（PNDC）市場資訊

市值 $ 7.86M$ 7.86M $ 7.86M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 23.68M$ 23.68M $ 23.68M 流通量 92.47T 92.47T 92.47T 總供應量 420,689,000,000,000.0 420,689,000,000,000.0 420,689,000,000,000.0

PondCoin 的目前市值為 $ 7.86M, 它過去 24 小時的交易量為 --。PNDC 的流通量為 92.47T，總供應量是 420689000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 23.68M。