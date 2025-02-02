PolyYeld 圖標

PolyYeld 價格 (YELD)

USD

PolyYeld (YELD) 實時價格圖表

$0.050995
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-3.00%(1D)

今天 PolyYeld (YELD) 的價格

今天 PolyYeld (YELD) 的實時價格爲 0.050995 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。YELD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PolyYeld 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 17.15 USD
- PolyYeld 當天價格變化爲 -3.06%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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PolyYeld (YELD) 價格表現 USD

今天內，PolyYeld 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00161229927164818
在過去30天內，PolyYeld 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0048350654
在過去60天內，PolyYeld 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0126299673
在過去90天內，PolyYeld 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00316952893117444

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00161229927164818-3.06%
30天$ -0.0048350654-9.48%
60天$ -0.0126299673-24.76%
90天$ +0.00316952893117444+6.63%

PolyYeld (YELD) 價格分析

PolyYeld 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.050538
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$ 0.052649
$ 0.052649$ 0.052649

$ 1,924.08
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+0.05%

-3.06%

-5.20%

PolyYeld (YELD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 17.15
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什麼是PolyYeld (YELD)

Polyyeld Finance is a next-generation Yield farming protocol on Polygon Network

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PolyYeld (YELD) 資源

官網

大家還在問：關於 PolyYeld (YELD) 的其他問題

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YELD 兌換爲當地貨幣

1 YELD 兌換 AUD
A$0.081592
1 YELD 兌換 GBP
0.040796
1 YELD 兌換 EUR
0.0489552
1 YELD 兌換 USD
$0.050995
1 YELD 兌換 MYR
RM0.22692775
1 YELD 兌換 TRY
1.8205215
1 YELD 兌換 JPY
¥7.9134041
1 YELD 兌換 RUB
5.02657715
1 YELD 兌換 INR
4.42075655
1 YELD 兌換 IDR
Rp835.9834728
1 YELD 兌換 PHP
2.9791279
1 YELD 兌換 EGP
￡E.2.5609689
1 YELD 兌換 BRL
R$0.2978108
1 YELD 兌換 CAD
C$0.07394275
1 YELD 兌換 BDT
6.2264895
1 YELD 兌換 NGN
78.81736205
1 YELD 兌換 UAH
2.12904125
1 YELD 兌換 VES
Bs2.95771
1 YELD 兌換 PKR
Rs14.24035375
1 YELD 兌換 KZT
26.4633453
1 YELD 兌換 THB
฿1.723631
1 YELD 兌換 TWD
NT$1.6797753
1 YELD 兌換 CHF
Fr0.04640545
1 YELD 兌換 HKD
HK$0.39725105
1 YELD 兌換 MAD
.د.م0.51249975